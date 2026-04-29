«Такие команды не могут столько пропускать»: экс-игрок сборной — о матче «ПСЖ» — «Бавария»

Stephanie Lecocq/Reuters

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов остался в восторге от первого матча полуфинала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Баварией». При этом в комментарии «Газете.Ru» он заметил, что наставники обеих команд наверняка проведут работу над ошибками.

«Впечатления потрясающие, конечно, это было неожиданно. Несмотря на то, что это две великолепные команды, обладающие потрясающими футболистами в линии атаки, все равно такой исход даже предположить было сложно. Думаю, тренеры и «ПСЖ», и «Баварии» проведут разбор, потому что, наверное, такие команды не могут пропускать столько мячей. Но с точки зрения болельщиков, это было невероятно. Со всех точек зрения», — считает Самедов.

Минувшим вечером «ПСЖ» и «Бавария» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов забили на двоих девять мячей. Парижане одержали победу со счетом 5:4, российский вратарь команды Матвей Сафонов совершил три сейва. Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене.

В другом полуфинале ЛЧ встречаются «Атлетико» и «Арсенал», они сыграют первый матч сегодня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Булыкин заявил, что если подобные матчи не смотреть, в футбол можно не играть.

 
