Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Булыкин — об игре «ПСЖ» — «Бавария»: если такие матчи не смотреть, можно в футбол не играть

Экс-игрок Булыкин считает матч «ПСЖ» — «Бавария» пособием для игроков и тренеров
Gonzalo Fuentes/Reuters

Тренеры и футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) могут многому научиться, смотря матчи топ-команд в Лиге чемпионов. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, приведя в пример встречу «Пари Сен-Жермен» и «Баварии».

«Болельщикам нравится такой атакующий футбол и голы. Нельзя сказать, что оборона у команд плохо сыграла. Просто нападение такое шикарное что у одних, что у вторых, и столько забили. Всем, кто любит футбол, такие матчи нужно смотреть. Особенно тем, кто работает тренером или футболистам РПЛ, потому что это просто нереальный уровень. И если такое не смотреть, то тогда в футбол можно не играть. Просто фантастика какая-то», — убежден Булыкин.

Минувшим вечером «ПСЖ» и «Бавария» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов забили на двоих девять мячей. Парижане одержали победу со счетом 5:4, российский вратарь команды Матвей Сафонов совершил три сейва. Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене.

В другом полуфинале ЛЧ встречаются «Атлетико» и «Арсенал», он сыграют первый матч сегодня. «Газета» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее экс-голкипер сборной призвал не винить Сафонова в голах от «Баварии».

 
Теперь вы знаете
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!