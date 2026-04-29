Булыкин — об игре «ПСЖ» — «Бавария»: если такие матчи не смотреть, можно в футбол не играть

Тренеры и футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) могут многому научиться, смотря матчи топ-команд в Лиге чемпионов. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, приведя в пример встречу «Пари Сен-Жермен» и «Баварии».

«Болельщикам нравится такой атакующий футбол и голы. Нельзя сказать, что оборона у команд плохо сыграла. Просто нападение такое шикарное что у одних, что у вторых, и столько забили. Всем, кто любит футбол, такие матчи нужно смотреть. Особенно тем, кто работает тренером или футболистам РПЛ, потому что это просто нереальный уровень. И если такое не смотреть, то тогда в футбол можно не играть. Просто фантастика какая-то», — убежден Булыкин.

Минувшим вечером «ПСЖ» и «Бавария» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов забили на двоих девять мячей. Парижане одержали победу со счетом 5:4, российский вратарь команды Матвей Сафонов совершил три сейва. Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене.

В другом полуфинале ЛЧ встречаются «Атлетико» и «Арсенал», он сыграют первый матч сегодня. «Газета» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее экс-голкипер сборной призвал не винить Сафонова в голах от «Баварии».