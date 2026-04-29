«Сложные для вратаря моменты»: экс-голкипер сборной призвал не винить Сафонова в голах от «Баварии»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не виноват в голах, пропущенных от «Баварии» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.

«Матч для вратарей был очень сложный. В принципе, это был не день Нойера и Сафонова. Было очень крутое исполнение со стороны атакующих игроков и той, и другой команды, так что, в целом, упрекнуть вратарей не в чем. Нойер не совершил ни одного сейва, но пропустил кучу голов – к сожалению, такое бывает. По-моему, такое впервые случилось в Лиге чемпионов.

Что касается Сафонова, главное, он играл уверенно, несколько раз выручил. В пропущенных голах его винить не стоит, потому что это были действительно очень сложные для вратаря моменты», — считает Нигматуллин.

«ПСЖ» и «Бавария» на двоих забили девять мячей, парижане выиграли со счетом 5:4. Сафонов в этой встрече совершил три сейва. Ответная игра между этими командами состоится 6 мая. В другом полуфинале ЛЧ встречаются «Атлетико» и «Арсенал», он сыграют первый матч сегодня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, что конкурент Сафонова намерен покинуть «ПСЖ» в конце сезона.