Футболист Мамаев объяснил, почему нельзя винить Сафонова в голах от «Баварии»

Мамаев: если Сафонова винят в голах от «Баварии», пусть сначала обвинят Нойера

Бывший российский футболист Павел Мамаев прокомментировал итоги игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Его слова приводит «Чемпионат».

«На мой взгляд, игра Матвея Сафонова в матче с «Баварией» была потрясающая. Если в соцсетях обвиняют Матвея, пусть они сначала попробуют обвинить Нойера, он все-таки на гол пропустил больше. Матвей выручил в нескольких ключевых моментах. При счете 1:0, когда Олисе не забил, Матвей оставил руку. Неизвестно, как игра бы сложилась, будь в этом моменте 2:0», — сказал Мамаев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 5:4. В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который забил дважды. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, Майкл Олисе, Деотшанкюль Юпамекано и Луис Диас.

Сафонов по ходу матча пропустил четыре мяча, повторив свой антирекорд, установленный более двух с половиной лет назад в матче за «Краснодар».

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Баварией».