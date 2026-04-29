Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Футболист Мамаев объяснил, почему нельзя винить Сафонова в голах от «Баварии»

IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Бывший российский футболист Павел Мамаев прокомментировал итоги игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией». Его слова приводит «Чемпионат».

«На мой взгляд, игра Матвея Сафонова в матче с «Баварией» была потрясающая. Если в соцсетях обвиняют Матвея, пусть они сначала попробуют обвинить Нойера, он все-таки на гол пропустил больше. Матвей выручил в нескольких ключевых моментах. При счете 1:0, когда Олисе не забил, Матвей оставил руку. Неизвестно, как игра бы сложилась, будь в этом моменте 2:0», — сказал Мамаев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 5:4. В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который забил дважды. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, Майкл Олисе, Деотшанкюль Юпамекано и Луис Диас.

Сафонов по ходу матча пропустил четыре мяча, повторив свой антирекорд, установленный более двух с половиной лет назад в матче за «Краснодар».

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Баварией».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
