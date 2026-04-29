«Стреляла бы по воробьям»: Непряева рассказала, в каком виде спорта представляет себя, кроме лыж

Дарья Непряева рассказала, в каких видах спорта могла бы представить себя, если бы не занималась лыжными гонками. Об этом она порассуждала в интервью «Газете.Ru».

«Не знаю, возможно художественная гимнастика или фигурное катание, я гибкая и миниатюрная», — сказала спортсменка.

Также она высказалась о том, смогла ли бы она реализоваться в биатлоне.

«Никогда не думала, с моим зрением я буду стрелять по воробьям. Но здорово, когда люди пробуют для себя что-то новое», — подчеркнула Дарья.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Лучшим результатом Дарьи на Играх стало 11-е место в марафоне, однако позже она была дисквалифицирована, так как во время смены лыж по ошибке взяла чужую пару. Самой высокой ее позицией на Кубке мира стало четвертое место в гонке с раздельным стартом в Лахти.

Ранее Непряева порадовалась тому, что Вяльбе остается в руководстве лыжного спорта.

 
