Турецкого боксера отстранят из-за драки после боя с россиянином Гороховым

Турецкого боксера Калкана отстранили от боев из-за драки после боя с Гороховым

Турецкая комиссия профессионального бокса сообщила, что боксер Эмирхан Калкан будет временно отстранен от участия в боях из-за массовой драки, произошедшей после поединка с россиянином Сергеем Гороховым, передает РИА Новости.

«Турецкий народ должен быть гостеприимным, несмотря ни на что, поэтому мы применим наказание в отношении нашего спортсмена — он не сможет участвовать в боях какое-то время», — сообщили в комиссии.

Горохов встречался на ринге с турецким боксером Эмирханом Калканом, на кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии UBO. По ходу всего боя между сторонами возникали напряженные моменты. Бой завершился победой россиянина. Местная публика оказалась недовольна тем, как боксер отпраздновал свою победу, из-за чего направилась в сторону ринга.

Несколько людей из зрителей сумели пробраться на ринг, где началась массовая драка. Люди швырялись бутылками и стульями, атаковали друг друга кулаками и ногами. Из-за произошедшего турнир был прерван, а победителя боя так и не объявили официально.

После произошедшего было начато расследование. Сотрудники правопорядка, которые занимаются этим, намерены изучить записи камер видеонаблюдения из зала, а также с мобильных устройств зрителей, которые записывали происходящее.

Ранее Горохов рассказал о своем состоянии после массовой драки в Турции.