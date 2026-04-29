ФИФА обнулит желтые карточки после группового этапа и 1/4 финала ЧМ-2026

На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) в Ванкувере утвердил изменения в регламенте чемпионата мира 2026 года, которые будут касаться желтых карточек.

После группового этапа и четвертьфиналов желтые карточки будут аннулироваться.

Решение связано с изменением формата турнира: впервые в финальной стадии примут участие 48 национальных сборных. Правило автоматической дисквалификации за две желтые карточки, полученные в разных матчах, сохраняется. Однако после группового этапа и после четвертьфиналов счетчик желтых карточек для каждого игрока обнуляется. Это сделано для того, чтобы футболисты не пропускали полуфинал из‑за перебора карточек.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

