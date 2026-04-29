Конкурент Сафонова намерен покинуть «ПСЖ» в конце сезона

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье намерен сменить клуб по окончании сезона. Об этом пишет журналист Николо Скира в соцсети X.

Шевалье задумается об уходе, если его положение не изменится до конца сезона. По данным СМИ, он контактирует только с тренерским штабом, так как перестал общаться с одноклубниками, поддерживающими российского вратаря Матвея Сафонова.

В текущем сезоне Шевалье провел 17 матчей в Лиге 1, пропустил 28 голов и 10 раз сыграл «на ноль». Его контракт с парижанами оценивается в 40 млн евро и рассчитан до 2030 года.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место.

Ранее тренер «ПСЖ» высказался о матче с «Баварией», где Сафонов повторил свой антирекорд.