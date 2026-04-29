Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Конкурент Сафонова намерен покинуть «ПСЖ» в конце сезона

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье намерен сменить клуб по окончании сезона. Об этом пишет журналист Николо Скира в соцсети X.

Шевалье задумается об уходе, если его положение не изменится до конца сезона. По данным СМИ, он контактирует только с тренерским штабом, так как перестал общаться с одноклубниками, поддерживающими российского вратаря Матвея Сафонова.

В текущем сезоне Шевалье провел 17 матчей в Лиге 1, пропустил 28 голов и 10 раз сыграл «на ноль». Его контракт с парижанами оценивается в 40 млн евро и рассчитан до 2030 года.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место.

Ранее тренер «ПСЖ» высказался о матче с «Баварией», где Сафонов повторил свой антирекорд.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!