Тренер «ПСЖ» высказался о матче с «Баварией», где Сафонов повторил свой антирекорд

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал победу над «Баварией» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Его слова передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я думаю, что мы заслужили победу, но мы также заслуживали и ничью, и даже поражение. Я никогда раньше не видел игры с такой интенсивностью. Нужно похвалить соперников. Когда ты ведешь 5:2, соперникам надо идти на огромный риск. Это команда высшего уровня. Нужно наслаждаться этим и понимать, что это всего лишь третья игра, которую они проиграли за весь сезон», — заявил Энрике.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 5:4. В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который забил дважды. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, Майкл Олисе, Деотшанкюль Юпамекано и Луис Диас.

Российский форвард «ПСЖ» Матвей Сафонов по ходу матча пропустил четыре мяча, повторив антирекорд с момента игры за «Краснодар» более двух с половиной лет.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

