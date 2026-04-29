Тренер «Филадельфии» унизил российского нападающего Мичкова

Тренер «Филадельфии» не пустил Мичкова в самолет и отправил его в эконом-класс
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет не пустил российского нападающего Матвея Мичкова в самолет на выездной матч первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщил журналист Эван Аткинс.

Причиной стало опоздание хоккеиста, из‑за которого тренер Токкет запретил ему вылет с командой. Мичков был вынужден добираться до места проведения шестого матча серии позже отдельным рейсом и в салоне эконом‑класса.

По данным источника, тренер также выразил недовольство игрой россиянина. В текущем розыгрыше плей‑офф Мичков не набрал ни одного очка. При этом в регулярном чемпионате сезона‑2025/26 он провел 81 матч и записал на свой счет 51 очко (20 голов + 31 передача).

«Филадельфия Флайерз» ведет серию до четырех побед со счетом 3‑2. Шестая встреча состоится 30 апреля в Питтсбурге.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Кирилл Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам в Кубке Стэнли.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!