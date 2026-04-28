Участница Олимпиады порадовалась тому, что Вяльбе остается в руководстве лыжного спорта

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе останется в руководящем составе Ассоциации лыжных видов спорта России, которую возглавит Дмитрий Свищев, и это является важным. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила лыжница Дарья Непряева.

«Любые изменения — это новые возможности. Для нас главное — сохранять рабочий настрой и двигаться к целям. Я уже успела познакомиться с новым руководством, и впечатления остались хорошие.

Елена Валерьевна сделала очень много для российских лыж. Она никуда не уходит, остается с нами, и это очень здорово», — убеждена Непряева.

Свищев — первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России и вице-президент Федерации фристайла России. Елена Вяльбе руководила ФЛГР с 2010 года.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Лучшим результатом Дарьи на Играх стало 11-е место в марафоне, однако позже она была дисквалифицирована, так как во время смены лыж по ошибке взяла чужую пару. Самой высокой ее позицией на Кубке мира стало четвертое место в гонке с раздельным стартом в Лахти.

Ранее Непряева рассказала об общении с Коростелевым после Олимпиады.