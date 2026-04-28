Участница Олимпиады порадовалась тому, что Вяльбе остается в руководстве лыжного спорта

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Лыжница Непряева рада, что Вяльбе остается в руководстве лыжного спорта
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе останется в руководящем составе Ассоциации лыжных видов спорта России, которую возглавит Дмитрий Свищев, и это является важным. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила лыжница Дарья Непряева.

«Любые изменения — это новые возможности. Для нас главное — сохранять рабочий настрой и двигаться к целям. Я уже успела познакомиться с новым руководством, и впечатления остались хорошие.

Елена Валерьевна сделала очень много для российских лыж. Она никуда не уходит, остается с нами, и это очень здорово», — убеждена Непряева.

Свищев — первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России и вице-президент Федерации фристайла России. Елена Вяльбе руководила ФЛГР с 2010 года.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Лучшим результатом Дарьи на Играх стало 11-е место в марафоне, однако позже она была дисквалифицирована, так как во время смены лыж по ошибке взяла чужую пару. Самой высокой ее позицией на Кубке мира стало четвертое место в гонке с раздельным стартом в Лахти.

Ранее Непряева рассказала об общении с Коростелевым после Олимпиады.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!