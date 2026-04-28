«Локомотив» впервые победил «Авангард» в полуфинале Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в третьем матче полуфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске, завершилась с результатом 4:2. «Авангард» в первом периоде повел со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Мартынова и Дамира Шарипзянова. Во втором периоде «Локомотив» за девять минут забросил три шайбы, отличились Рушан Рафиков, Александр Полунин и Александр Радулов. Четвертый гол ярославского клуба оформил Рихард Паник в конце третьего периода.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу омской команды. Первые две игры прошли в Ярославке, «Авангард» победил дважды со счетом 5:2 и 3:1. Четвертый матч тоже пройдет на домашнем стадионе «Авангарда» — 30 апреля. Пятый матч серии состоится в Ярославле 2 мая, время начало игры пока неизвестно.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее появилась информация, что клуб КХЛ не выплачивает зарплату игрокам около трех месяцев.