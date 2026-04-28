Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Локомотив» впервые победил «Авангард» в полуфинале Кубка Гагарина

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в третьем матче полуфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске, завершилась с результатом 4:2. «Авангард» в первом периоде повел со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Мартынова и Дамира Шарипзянова. Во втором периоде «Локомотив» за девять минут забросил три шайбы, отличились Рушан Рафиков, Александр Полунин и Александр Радулов. Четвертый гол ярославского клуба оформил Рихард Паник в конце третьего периода.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу омской команды. Первые две игры прошли в Ярославке, «Авангард» победил дважды со счетом 5:2 и 3:1. Четвертый матч тоже пройдет на домашнем стадионе «Авангарда» — 30 апреля. Пятый матч серии состоится в Ярославле 2 мая, время начало игры пока неизвестно.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее появилась информация, что клуб КХЛ не выплачивает зарплату игрокам около трех месяцев.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!