Бывшие российские фигуристки продают телефоны, подаренные на Олимпиаде-2026

Фигуристки Акопова и Сенюк продают смартфоны, подаренные им на Олимпиаде

Фигуристки Карина Акопова и Мария Сенюк продают телефоны, которые были подарены спортсменкам на зимних Олимпийских играх — 2026. Об этом пишет Sports.ru.

Один из спонсоров Олимпиады Samsung дарил всем спортсменам смартфоны с эксклюзивным дизайном, гравировкой с олимпийскими кольцами и специальным ПО. Акопова продает свой смартфон за 200 тысяч рублей, Сенюк – за 210 тысяч.

Акопова выступает в парном катании с Никитой Рахманиным, они представляют Армению. Сенюк — фигуристка-одиночница, которая выступает под флагом Израиля. Обе спортсменки начинали карьеру в России.

Причем российским и белорусским спортсменам смартфоны не были выданы. 17 февраля ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны компании, которые предназначались для атлетов на зимних Олимпийских играх в Италии.

Южнокорейский бренд был одним из спонсоров Олимпиады. Специально для спортсменов был изготовлен сенсорный смартфон-раскладушка, а на официальном сайте компании было указано, что телефон в подарок получат 3800 участников Игр.

