Губерниев назвал проблему ЦСКА

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выбыл до конца сезона, отметив, что его отсутствие не добьет команду, передает «Матч ТВ» .
«Не скажу, что отсутствие Акинфеева добьет команду. Тороп — хороший вратарь. Понятно, что не Акинфеев, но вратарь он хороший. Не думаю, что здесь проблема во вратаре, скорее в тренере», — сказал Губерниев.
8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.
В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.
В текущем сезоне Акинфеев провел в составе ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в трех из которых оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона.
