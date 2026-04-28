Губерниев назвал проблему ЦСКА

Губерниев: проблема не во вратаре, а скорее в тренере

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выбыл до конца сезона, отметив, что его отсутствие не добьет команду, передает «Матч ТВ» .

«Не скажу, что отсутствие Акинфеева добьет команду. Тороп — хороший вратарь. Понятно, что не Акинфеев, но вратарь он хороший. Не думаю, что здесь проблема во вратаре, скорее в тренере», — сказал Губерниев.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В текущем сезоне Акинфеев провел в составе ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в трех из которых оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее Акинфеев ответил тем, кто отправляет его на пенсию.