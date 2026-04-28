Агент российского футболиста ответил на вопрос об интересе к игроку со стороны «Интера»

Агент игрока ЦСКА Глебова Хархаров: я нахожусь в рабочей поездке в Европе

Агент полузащитника московского ЦСКА Кирилла Глебова Таймаз Хархаров ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны миланского «Интера», рассказав, что находится в рабочей поездке в Европе, передает «Чемпионат».

«Некорректно будет с моей стороны комментировать интерес конкретных клубов к Кириллу Глебову. Могу подтвердить, что нахожусь в рабочей поездке в Европе, был в том числе и в Италии», — сказал Хархаров.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глебов провел 22 матча, забив пять мячей.

25 апреля ЦСКА в матче РПЛ сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме желтые карточки получили защитники «Рубина» Игор Вуячич и полузащитник Никита Лобов. На 31-й минуте арбитр зафиксировал фол в атаке у Даку. Единственный удар в створ нанес Сиве на 8-й минуте, но вратарь ЦСКА Тороп его отразил.

Ранее Игорь Акинфеев ответил тем, кто отправляет его на пенсию.