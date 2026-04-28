Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Агент российского футболиста ответил на вопрос об интересе к игроку со стороны «Интера»

Агент игрока ЦСКА Глебова Хархаров: я нахожусь в рабочей поездке в Европе
Виталий Тимкив/РИА Новости

Агент полузащитника московского ЦСКА Кирилла Глебова Таймаз Хархаров ответил на вопрос об интересе к футболисту со стороны миланского «Интера», рассказав, что находится в рабочей поездке в Европе, передает «Чемпионат».

«Некорректно будет с моей стороны комментировать интерес конкретных клубов к Кириллу Глебову. Могу подтвердить, что нахожусь в рабочей поездке в Европе, был в том числе и в Италии», — сказал Хархаров.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глебов провел 22 матча, забив пять мячей.

25 апреля ЦСКА в матче РПЛ сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме желтые карточки получили защитники «Рубина» Игор Вуячич и полузащитник Никита Лобов. На 31-й минуте арбитр зафиксировал фол в атаке у Даку. Единственный удар в створ нанес Сиве на 8-й минуте, но вратарь ЦСКА Тороп его отразил.

Ранее Игорь Акинфеев ответил тем, кто отправляет его на пенсию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
