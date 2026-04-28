Фигурист Малинин рассказал, что помогло ему достичь успехов в спорте

Американский фигурист Илья Малинин рассказал о советах, которые дали ему родители и тренер Рафаэль Арутюнян, выделив совет делать все шаг за шагом, передает New York Post.

«Один из самых важных уроков — это делать все шаг за шагом. Это то, что помогло мне достичь моих целей в спорте. Также недавно я понял, что быть не таким, как все, и оставаться верным самому себе — это нормально», — сказал Малинин.

Малинин стал чемпионом мира 2026 года, выиграв турнир в третий раз.

За произвольную программу Малинин набрал 218,11 балла, что дало ему в общей сумме 329,40 балла. Изначально на техническом табло было указано, что фигурист исполнил четверной аксель, однако позже элемент был заменен на тройной аксель.

В прокате он еще исполнил четверной флип, четверной лутц, следом он вновь прыгнул четверной флип, однако не прикрепил к нему второй прыжок для каскада, что влечет за собой аннулирование элемента из-за его повтора. Также он выполнил каскады четверной лутц + ойлер + тройной сальхов, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной сальхов + двойной аксель.

