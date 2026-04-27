Уволенный из сборной Италии тренер не исключил переход в РПЛ

Тренер Гаттузо: если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в РПЛ
Бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо заявил, что готов рассмотреть вариант с работой в одном из российских клубов в случае получения достойного предложения, передает Sport24.

«Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы его рассмотреть. Моя работа — тренировать. Поэтому, если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов», — сказал Гаттузо.

Гаттузо был назначен на пост тренера национальной команды Италии летом 2025 года. Под его руководством «Скуадра адзурра» уступила Боснии и Герцеговине в стыковом матче и не смогла пробиться в финальную часть турнира. Таким образом, Италия пропустит третий чемпионат мира подряд.

46-летний тренер работал с такими клубами, как «Наполи», «Милан», «Валенсия» и «Марсель». В его активе — победа в Кубке Италии с «Наполи» в сезоне-2019/20. В настоящее время Гаттузо находится без работы после ухода из сборной в марте 2026 года.

Ранее стал известен окончательный список соперников сборной России по футболу.

 
Снегопад, деревья, град. Что делать, если машина пострадала от непогоды?
