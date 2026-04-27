«Должно пойти на пользу»: футболист «Зенита» об ужесточении лимита в РПЛ

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин заявил, что ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) должно положительно сказаться на российском футболе, передает РИА Новости.

«Естественно, для молодых футболистов это возможность быстрее включаться в борьбу за место в стартовом составе, расти и приближаться к основной команде. Я думаю, что время покажет, какой эффект это даст. Но тем не менее считаю, что в текущей ситуации, в которой оказался российский футбол, это должно пойти на пользу», — сказал Ерохин.

Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее российский футболист призвал ужесточить лимит на легионеров, поставив в пример Италию.