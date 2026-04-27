«Больше, чем у «Локомотива»: ветеран «Спартака» о шансах команды на бронзу РПЛ

Масалитин заявил, что у «Спартака» больше шансов на бронзу, чем у «Локомотива»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что у «красно-белых» больше шансов завоевать бронзовые медали чемпионата России, чем у столичного «Локомотива», передает «Матч ТВ».

«Весеннюю часть «Спартак» проходит на одном дыхании, показывает хорошую игру в атаке. Если бы не проблемы в обороне, команда спокойно стала бы третьей. А «Локомотиву» не хватило осеннего запала, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев перестали забивать. Отсюда такая не очень хорошая игра. Поэтому у «Спартака» побольше шансов завоевать бронзовые медали, чем у «Локомотива»», — сказал Масалитин.

26 апреля «Спартак» встретился с «Пари НН» в Нижнем Новгороде, игра завершилась со счетом 2:1.

На 29-й минуте счет открыл игрок «Пари НН» Адриан Бальбоа. Перед самым перерывом счет ударом с пенальти сравнял Эсекьель Барко. На 72-й минуте Роман Зобнин ударом из-за штрафной вывел «Спартак» вперед.

На данный момент за три тура до конца сезона «Локомотив» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а «Спартак» располагается на четвертой позиции, набрав 48 очков.

