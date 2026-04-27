В «Динамо» рассказали, как готовятся к Кубку России

Тренер «Динамо» Гусев заявил, что устал от разговоров про матч с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» заявил, что устал от разговоров про предстоящий матч Кубка России против «Краснодара». Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Игра пройдет в Краснодаре на «Ozon Арене» 7 мая.

«Такое ощущение, что нас только к Кубку готовят. Как будто можно было остаться в Дубае и готовиться к «Краснодару». Считаю, что это посыл нехороший. Надо думать о том, что происходит прямо сейчас. Можно думать о Кубке, а потом проигрывать «Пари НН», — заявил Гусев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 26 апреля, завершилась с результатом 2:0. Голами в составе московского клуба отметились Константин Тюкавин (11-я минута) и Муми Нгамалё (52-я минута).

главным арбитром которой был назначен Никита Новиков из Петрозаводска.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на восьмой строчке, набрав 38 баллов. «Сочи» — главный аутсайдер РПЛ, команда идет на последнем, 16-м месте, имея в активе 18 очков.

