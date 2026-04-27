В «Сочи» назвал необъяснимой ошибку в игре с «Динамо»

Тренер «Сочи» Осинькин не смог объяснить ошибку Марсело в игре с «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что не понимает, как защитник Марсело смог ошибиться в моменте с первым пропущеным мячом. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это был просто подарок соперникам. Ошибки случаются, невозможно сейчас подойти к Марсело и попросить его больше так не ошибаться. Другое дело, что есть характер ошибок, он вполне надежен в подобных ситуациях, у нас в команде есть футболисты, от которых можно ждать чего-то подобного больше. Не могу объяснить, с чем это было связано», — заявил Осинькин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 26 апреля, завершилась с результатом 2:0. Голами в составе московского клуба отметились Константин Тюкавин (11-я минута) и Муми Нгамалё (52-я минута).

главным арбитром которой был назначен Никита Новиков из Петрозаводска.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на восьмой строчке, набрав 38 баллов. «Сочи» — главный аутсайдер РПЛ, команда идет на последнем, 16-м месте, имея в активе 18 очков.

