В «Сочи» рассказали, как добыли три победы подряд

Тренер «Сочи» Осинькин рассказал, как его команда добыла три победы подряд

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что его команда уверенно проходит весенний отрезок чемпионата, несмотря на последнее место в таблице. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Перед матчем против «Динамо» сочинцы подряд обыграли ЦСКА, «Ростов» и «Крылья Советов».

«Три победы — это не только эмоциональный момент, мы еще и играли лучше до этого, в тех матчах, которые мы не выиграли — мы провели очень хороший матч с Казанью, пропустили только на 94-й минуте с «Краснодаром». Игра с ЦСКА придала нам уверенности, мы можем говорить, что с Самарой и «Ростовом» мы хоть и забили в самом конце, но играли с преимуществом», — заявил Осинькин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 26 апреля, завершилась с результатом 2:0. Голами в составе московского клуба отметились Константин Тюкавин (11-я минута) и Муми Нгамалё (52-я минута).

главным арбитром которой был назначен Никита Новиков из Петрозаводска.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на восьмой строчке, набрав 38 баллов. «Сочи» — главный аутсайдер РПЛ, команда идет на последнем, 16-м месте, имея в активе 18 очков.

