Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать победу в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила Монреале и завершилась со счетом 3:2. Благодаря победе «Тампа» сравняла счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ, установив 2-2.

В составе «Тампы» шайбы забросили Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель. У «Монреаля» отличились Захари Болдюк и Коул Кофилд. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами, а голкипер Андрей Василевский отразил 16 бросков из 18.

Пятый матч серии пройдет в Тампе в ночь на 30 апреля.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила бессрочный запрет на участие российских сборных в турнирах под своей эгидой.

Весной 2022 года IIHF отстранила российских хоккеистов даже в нейтральном статусе и лишила страну права на проведение молодежного чемпионата мира-2023. Санкции продлевались в марте 2023 года на сезон-2023/24, а затем в феврале 2025-го, и с тех пор российские хоккеисты пропустили уже несколько мировых первенств, включая чемпионаты 2025 и 2026 годов.

