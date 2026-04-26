«Хватит ли сил»: Аршавин о борьбе между «Зенитом» и «Краснодаром»

Аршавин высказался о чемпионской гонке РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» раскрыл, у кого есть преимущество в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским клубом и «Краснодаром».

«У «Краснодара» вопрос в том, хватит ли сил этим 11-12 футболистам, не случится ли что-нибудь с Кордобой. Тогда что-то может измениться не в пользу «Краснодара». Думаю, если по всему чемпионату судить, «Краснодар», конечно же, больше чемпионских матчей провёл, чем «Зенит», — сказал Аршавин.

26 апреля «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Александр Соболев с передачи Игоря Дивеева на 8-й минуте игры. Второй мяч петербуржцев забил Луис Энрике через три минуты, его ассистентом выступил Педро.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов из Саранска.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте, набрав 59 очков и на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». В следующем туре национального первенства петербургский клуб 2 мая на выезде сыграет против московского ЦСКА, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

