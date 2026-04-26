Гендиректор IRONSTAR рассказал о попытках вернуть триатлонную трассу в Сочи

Пока не найден компромисс между властями Краснодарского края и Сочи и серией триатлона IRONSTAR по проведению соревнований под эгидой организации на крупнейшей дистанции. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал генеральный директор IRONSTAR, мастер спорта по триатлону Владимир Шейкин.

«Мы третий год подряд пытаемся убедить власти Краснодарского края и города Сочи вернуть дистанцию 226 в Сочи. Пока могу сказать, что диалог идет, есть определенные моменты со стороны города-курорта Сочи: в первую очередь это касается перекрытия федеральной дороги, а также взаимодействия с горными курортами Красная Поляна и Роза Хутор.

Такие задачи требуют много времени, поэтому мы работаем над концептуальными решениями, чтобы было удобно не только участникам соревнований, но и жителям Сочи и Красной Поляны. При этом мы не останавливаемся и продолжаем искать решение вместе с властями, чтобы дистанция 226, которая является флагманом наших мероприятий и уже полюбилась именно в Сочи, все-таки вернулась. Надежда умирает последней», — заявил он.

Ранее Шейкин рассказал о выходе серии на международный уровень.