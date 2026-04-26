Гендиректор IRONSTAR рассказал о выходе серии на международный уровень

Серия триатлона IRONSTAR в будущем может выйти за пределы Союзного государства, однако сейчас о конкретных перспективах сложно говорить. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал генеральный директор IRONSTAR, мастер спорта по триатлону Владимир Шейкин.

«Сейчас на этот вопрос сложно ответить однозначно, мы живем в достаточно неопределенное время. При этом, конечно, у нас есть желание расширять географию проекта не только в России и Беларуси. Мы уже вели и продолжаем переговоры о проведении стартов в Казахстане, Киргизии и Турции. Что касается Китая, пока детально не рассматривали этот вопрос, хотя рынок циклических видов спорта там очень интересный и перспективный. В то же время есть ряд моментов, которые необходимо тщательно проработать, прежде чем говорить о проведении триатлона в КНР», — сказал Шейкин.

Он также высказался о первом зарубежном опыте проведения соревнований под эгидой IRONSTAR: в 2025 году они впервые прошли в Белоруссии.

«Соревнования в Минске стали для нас первым шагом в международном направлении, и этот опыт оказался действительно ценным. Мы провели полноценный триатлон в столице Республики Беларусь, где уже сформировано сильное триатлонное сообщество и регулярно проходят старты. В Минск нас пригласили местные партнеры, которые уже имеют значительный опыт в организации спортивных событий — компания «Белстар». Без этого сотрудничества старт в Минске не состоялся бы, так как коллеги взяли на себя часть организационной работы, от согласований до выбора площадок и взаимодействия на месте», — подчеркнул Шейкин.

Ранее Шейкин заявил, что российский триатлон отвечает мировому уровню.