Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Гендиректор IRONSTAR рассказал о выходе серии на международный уровень

Пресс-служба IRONSTAR

Серия триатлона IRONSTAR в будущем может выйти за пределы Союзного государства, однако сейчас о конкретных перспективах сложно говорить. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал генеральный директор IRONSTAR, мастер спорта по триатлону Владимир Шейкин.

«Сейчас на этот вопрос сложно ответить однозначно, мы живем в достаточно неопределенное время. При этом, конечно, у нас есть желание расширять географию проекта не только в России и Беларуси. Мы уже вели и продолжаем переговоры о проведении стартов в КазахстанеКиргизии и Турции. Что касается Китая, пока детально не рассматривали этот вопрос, хотя рынок циклических видов спорта там очень интересный и перспективный. В то же время есть ряд моментов, которые необходимо тщательно проработать, прежде чем говорить о проведении триатлона в КНР», — сказал Шейкин.

Он также высказался о первом зарубежном опыте проведения соревнований под эгидой IRONSTAR: в 2025 году они впервые прошли в Белоруссии.

«Соревнования в Минске стали для нас первым шагом в международном направлении, и этот опыт оказался действительно ценным. Мы провели полноценный триатлон в столице Республики Беларусь, где уже сформировано сильное триатлонное сообщество и регулярно проходят старты. В Минск нас пригласили местные партнеры, которые уже имеют значительный опыт в организации спортивных событий — компания «Белстар». Без этого сотрудничества старт в Минске не состоялся бы, так как коллеги взяли на себя часть организационной работы, от согласований до выбора площадок и взаимодействия на месте», — подчеркнул Шейкин.

Ранее Шейкин заявил, что российский триатлон отвечает мировому уровню.

 
Теперь вы знаете
Туапсе утопает в мазуте, россиянам не дают кредиты, а в школах хотят отменить «домашку»: главное за 26 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
