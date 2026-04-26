Еще один российский борец завоевал золото на чемпионате Европы

Российский борец вольного стиля Ибрагим Кадиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Тиранте (Албания).

В финальной схватке в весовой категории до 86 кг он одолел представителя Азербайджана Арсения Джиоева со счетом 2:1.

Раньше 26 апреля золото на чемпионате Европы завоевал Заур Угуев. В финальном поединке в весовой категории до 61 кг Угуев победил Зелимхана Абакарова, представляющего Албанию, со счетом 4:0. Благодаря этой победе Угуев, которому 31 год, стал двукратным чемпионом Европы.

Российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN). На прошедшем в Загребе чемпионате мира российская сборная завоевала 11 медалей — одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых. Единственное золото в российской команде завоевал борец Угуев, став чемпионом мира в весовой категории до 61 килограмма. В финальной схватке Угуев сломил сопротивление иранца Ахмада Мохаммаднежада, одержав победу со счетом 11:2.

Ранее олимпийский чемпион из России завоевал золото чемпионата Европы впервые за шесть лет.