В «Сочи» объяснили, почему проиграли «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что доволен игрой своей команды, несмотря на поражение. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В нашей ситуации ничья дает нам не очень много. Мы хотели победить, но не хотели играть в слишком открытый футбол с «Динамо». Мы свой момент не реализовали, а они свой, такой же, реализовали. Не скажу, что мы плохо играли, но, наверное, чуть больше создавало «Динамо». Мы до последнего играли, пытаясь за что-то зацепиться, создавали, но не получилось», — заявил Осинькин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:0. Голами в составе московского клуба отметились Константин Тюкавин (11-я минута) и Муми Нгамалё (52-я минута).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Никита Новиков из Петрозаводска.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на восьмой строчке, набрав 38 баллов. «Сочи» — главный аутсайдер РПЛ, команда идет на последнем, 16-м месте, имея в активе 18 очков.

Ранее в «Пари НН» намекнули, что «Спартак» победил с помощью судей.