Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Ак Барс» обыграл «Металлург» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Максим Богодвид/РИА Новости

Казанский «Ак Барс» на выезде переиграл магнитогорский «Металлург» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:2.

В составе «Ак Барса» забили Илья Сафонов, Никита Дыняк, Нэйтан Тодд и Александр Хмелевски, оформивший дубль. У «Металлурга» отличились Люк Джонсон и Александр Петунин. «Металлург» после третьей пропущенной шайбы заменил вратаря Александра Смолина на Илью Набокова.

Илья Сафонов сыграл 400‑й матч в КХЛ, а Сергей Толчинский отдал 200‑ю голевую передачу. Никита Лямкин продлил результативную серию до девяти матчей (2 гола и 9 передач). Митчел Миллер, Кирилл Семёнов и Сафонов набирают очки в четвертой встрече подряд.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Ак Барса». Второй матч состоится 27 апреля в Магнитогорске.

«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат на третьем месте на Востоке. В плей‑офф команда обыграла «Трактор» (4:1) и минское «Динамо» (4:0). «Металлург» выиграл Кубок континента, затем одержал победу над «Сибирью» и «Торпедо».

Ранее Роман Ротенберг рассказал о работе над возвращением сборной России к турнирам.

 
Теперь вы знаете
Квоты в вузах для вдов бойцов СВО, новые правила проверки чиновников и штрафы за средний палец. Главное за 25 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!