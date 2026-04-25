«Ак Барс» обыграл «Металлург» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» на выезде переиграл магнитогорский «Металлург» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:2.

В составе «Ак Барса» забили Илья Сафонов, Никита Дыняк, Нэйтан Тодд и Александр Хмелевски, оформивший дубль. У «Металлурга» отличились Люк Джонсон и Александр Петунин. «Металлург» после третьей пропущенной шайбы заменил вратаря Александра Смолина на Илью Набокова.

Илья Сафонов сыграл 400‑й матч в КХЛ, а Сергей Толчинский отдал 200‑ю голевую передачу. Никита Лямкин продлил результативную серию до девяти матчей (2 гола и 9 передач). Митчел Миллер, Кирилл Семёнов и Сафонов набирают очки в четвертой встрече подряд.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Ак Барса». Второй матч состоится 27 апреля в Магнитогорске.

«Ак Барс» завершил регулярный чемпионат на третьем месте на Востоке. В плей‑офф команда обыграла «Трактор» (4:1) и минское «Динамо» (4:0). «Металлург» выиграл Кубок континента, затем одержал победу над «Сибирью» и «Торпедо».

