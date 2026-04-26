«Краснодар» вырвал победу у «Динамо» из Махачкалы

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 2:1. Махачкалинцы открыли счет на 4-й минуте благодаря автоголу, его автором стал Диего Коста. На 29-й минуте Никита Кривцов сравнял счет, а на 66-й минуте Джон Кордоба вывел краснодарцев вперед.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 60 очков. «Динамо» идет в зоне стыковых матчей на 14-й строчке, в активе команды 24 балла.

В следующем туре национального первенства краснодарская команда сразится с тольяттинским «Акроном» 3 мая в выездном матче, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. Махачкалинский клуб на день раньше на домашнем стадионе примет «Ростов», игра начнется в 14:00 мск.

