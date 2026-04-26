«Динамо» обыграло главного аутсайдера РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:0. Голами в составе московского клуба отметились Константин Тюкавин (11-я минута) и Муми Нгамалё (52-я минута).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Никита Новиков из Петрозаводска.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на восьмой строчке, набрав 38 баллов. «Сочи» — главный аутсайдер РПЛ, команда идет на последнем, 16-м месте, имея в активе 18 очков.

В следующем туре национального первенства московский клуб на выезде 1 мая сыграет с другим столичным клубом — «Локомотивом», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Сочинская команда 3 мая на своем поле примет «Оренбург», игра начнется в 14:30 мск.

Ранее в «Пари НН» намекнули, что «Спартак» победил с помощью судей.