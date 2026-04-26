В Турции бой с участием боксера из России закончился массовой дракой

Массовая драка с участием зрителей произошла во время поединка с участием российского спортсмена Сергея Горохова на боксерском турнире в турецком городе Трабзон. Об этом сообщил портал Karar.

Горохов встречался на ринге с турецким боксером Эмирханом Калканом, на кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии UBO. По ходу всего боя между сторонами возникали напряженные моменты. Бой завершился победой россиянина. Местная публика оказалась недовольна тем, как боксер отпраздновал свою победу, из-за чего направилась в сторону ринга.

Несколько людей из зрителей сумели пробраться на ринг, где началась массовая драка. Люди швырялись бутылками и стульями, атаковали друг друга кулаками и ногами. Из-за произошедшего турнир был прерван, а победителя боя так и не объявили официально.

После произошедшего было начато расследование. Сотрудники правопорядка, которые занимаются этим, намерены изучить записи камер видеонаблюдения из зала, а также с мобильных устройств зрителей, которые записывали происходящее.

Ранее Александр Усик анонсировал завершение карьеры.