Гендиректор IRONSTAR: когда турниры вернутся в Россию, мы покажем высокий уровень

Соревнования по триатлону, проходящие в рамках серии IRONSTAR, отвечают мировому уровню и превосходят многие турниры под эгидой World Triathlon. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал гендиректор IRONSTAR, мастер спорту по триатлону Владимир Шейкин.

«С учетом того, что в 2019 году мы были соорганизаторами чемпионата Европы на спринтерской дистанции в Казани, где среди 200 номинантов наша организация заняла первое место, а старт был признан лучшим в Европе, то IRONSTAR может полноценно конкурировать с турнирами под эгидой World Triathlon — такими как Challenge, этапы Кубка мира и этапы Кубка Европы. По ряду параметров — в том числе по работе с участниками, спонсорами и партнерами — мы, на мой взгляд, уже выходим на более высокий уровень.

Поэтому, когда международные соревнования вернутся в Россию, мы сможем продемонстрировать высокий уровень организации.

Совместно с Федерацией триатлона России мы уже третий год подряд проводим гонки в Москве, перекрывая многомиллионный город на длительное время. Все материалы по этим стартам Федерация триатлона отправляет в World Triathlon, где также оценивают уровень организации этих стартов. И этот уровень в России с каждым годом только растет», — заявил Шейкин.

Ранее в Египте впервые состоялись триатлонные соревнования IRONSTAR.

 
