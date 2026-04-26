«Краснодару» и «Зениту» предрекли осечки в оставшихся матчах РПЛ

Экс-игрок Булыкин: у «Краснодара» и «Зенита» еще будут осечки
Лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» и «Зенит» еще допустят ошибки в оставшихся матчах чемпионата. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Если считать математически, то «Краснодар» может стать чемпионом, если не проиграет ни одного матча. Но у нас такой уровень чемпионата, что вряд ли лидеры выиграют все матчи, они где-нибудь оступятся. Поэтому будет возможность и у «Зенита» догнать «Краснодар». У нас нет настолько мощных команд, которые бы выигрывали все матчи на классе и на мастерстве. Поэтому я думаю, что еще будут осечки у «Краснодара», да и у того же «Зенита».

После 26 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 57 очков. На одно очко меньше — у идущего вторым «Зенита». Замыкает тройку «Локомотив» — у красно-зеленых 49 баллов, при этом они провели на матч больше.

До конца чемпионата «быкам» предстоит сыграть с махачкалинским «Динамо», «Акроном», московским «Динамо» и «Оренбургом». «Зенит» встретится с «Ахматом», ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».

Ранее Булыкин призвал судей объяснять свои действия.

 
