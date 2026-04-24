В Госдуме поблагодарили Путина за борьбу против МОК

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что благодарна президенту РФ Владимиру Путину за то, что он вновь поднимает тему отношения Международного олимпийского комитета (МОК) к России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Огромное спасибо нашему президенту, что он возвращается к этой теме, потому что, когда он говорит, это все цитируют, и у меня есть надежда, что его услышат. Да, контакт с МОК по нашему восстановлению в правах есть, и надеюсь, что если они это решение примут полноценно, тогда федерациям уже будет некуда деваться», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Тогда организацией руководит Томас Бах. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

20 марта 2025 года Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменила на этом посту Баха, который покинул пост 23 июня. На зимних Олимпийских играх — 2026 российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Ранее Путин заявил о позоре и трусости в поведении прежнего руководства МОК.

 
