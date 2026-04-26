«Судьбоносное решение»: экс-игрок сборной призвал судей объяснять свои действия

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Судьям матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) стоит объяснять свои действия в тех или иных спорных эпизодах, чтобы не возникало скандалов. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин, комментируя высказывание главы УЕФА Александера Чеферина, который признался, что не понимает, как арбитры трактуют игру рукой в штрафной.

«Не знаю, как в УЕФА, но в России в одном матче судят руку, в другом — не судят. Конечно, судьям нужно определиться, где они свистят, а где — нет. Я считаю, что микроскопическое движение, которое даже не меняет траекторию полета мяча, вообще не стоит рассматривать. В матче «Краснодара» с «Балтикой» на повторе было видно, что мяч отлетел игроку в руку, и пенальти не поставили. В игре «Спартака» с «Краснодаром» за то же самое — ставят.

Вообще непонятно, но оставим это на усмотрение судей. Потому что они по-другому видят нарушения и трактовки. Просто хочется, чтобы они объясняли, почему в одном случае ставится пенальти, а в другом — нет. А потом комиссия признает, что судьи ошиблись с пенальти, но с очками уже ничего не сделать. Хочется, чтобы было поменьше таких скандалов. Потому что это судьбоносное решение в матче, которое может повлиять на ситуацию в турнирной таблице. Хочется меньше ошибок и больше спортивной составляющей», — сказал Булыкин.

После 26 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 57. На одно очко меньше — у идущего вторым «Зенита». Замыкает тройку «Локомотив» — у красно-зеленых 49 баллов, при этом они провели на матч больше.

