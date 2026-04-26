Кенийский бегун первым в мире выбежал из двух часов в марафоне

Бегун Саве установил новый мировой рекорд в марафоне, выбежав из двух часов
Stephen Lock/i-Images//Global Look Press

Кенийский бегун Себастьян Саве установил новый мировой рекорд в марафоне, став первым человеком, выбежавшим из двух часов.

26 апреля Саве Саве стал победителем Лондонского марафона с результатом 1 час 59 минут 30 секунд. Интересно, что эфиоп Йомиф Кейелча показал результат 1 час 59 минут 41 секунду.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал кенийцу Келвину Киптуму (2:00:35).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее тренер призвал участников марафона пройти медосмотр.

 
