Тренер призвал участников марафона пройти медосмотр

Бегунам, которые хотят принять участие в марафоне, стоит пройти хотя бы базовое медицинское обследование. Об этом «Москве 24» заявил спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.

В частности, в такой осмотр должны входить электрокардиограмма, анализы и консультация спортивного врача или хотя бы терапевта. При острых инфекционных, хронических в стадии обострения, серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях от забега стоит отказаться.

«При таких патологиях заниматься спортом нужно под руководством профессионала. Также это касается эндокринных заболеваний, тяжелой анемии, заболеваний опорно-двигательного аппарата, беременности, хирургических вмешательств, включая косметические и стоматологические», – предупредил Скрипник.

Он отметил, что на подготовку новичков к забегу может уйти от шести месяцев до 1,5 года. Однако многое будет зависеть от конкретного человека, главное увеличивать нагрузку постепенно, подчеркнул тренер.

Ученые из Питтсбургского университета до этого выяснили, что регулярные аэробные тренировки могут защищать хронического стресса за счет долговременного снижения выработки кортизола — основного гормона стресса. В клиническом исследовании приняли участие 130 здоровых взрослых, ранее не занимавшихся спортом.

