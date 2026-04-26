Тренер ЦСКА о неудачах команды: мне не нравится слово «кризис»

Наставник ЦСКА Челестини о неудачах команды: мне не нравится слово «кризис»
Daniela Porcelli/Global Look Press

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после ничейного результата в матче против казанского «Рубина» заявил, что ему не нравится слово «кризис», передает «Матч ТВ».

«Мне не нравится слово «кризис». У нас сложный период времени. В конце концов, это мой первый год в России. Я вижу, что в России очки тяжело даются всем. У нас большая проблема, это так и есть, но мы решим эту проблему», — сказал Челестини.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме желтые карточки получили защитник «Рубина» Вуячич и полузащитник ЦСКА Лобов. На 31-й минуте арбитр зафиксировал фол в атаке у Даку. Единственный удар в створ нанес Сиве на 8-й минуте, но вратарь ЦСКА Тороп его отразил.

Во втором тайме после подачи со штрафного Мальдонадо нанес удар из вратарской, но защитники Тороп и Мойзес заблокировали его. На 72-й минуте защитник ЦСКА Мойзес получил травму и был заменен на Козлова.

После этой ничьей ЦСКА с 45 очками занимает 5-е место, «Рубин» с 33 очками расположился на 7-м.

Ранее ЦСКА призвали не увольнять тренера.

 
