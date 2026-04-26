ЦСКА призвали не увольнять тренера

Бывший футболист сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что главному трену московского ЦСКА Фабио Челестини надо дать доработать до конца сезона, передает «Матч ТВ».

«Зачем менять тренера? До конца сезона осталось три игры, вы что? Надо работать до конца сезона, и будут принимать решения», — сказал Канчельскис.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме желтые карточки получили защитник «Рубина» Вуячич и полузащитник ЦСКА Лобов. На 31-й минуте арбитр зафиксировал фол в атаке у Даку. Единственный удар в створ нанес Сиве на 8-й минуте, но вратарь ЦСКА Тороп его отразил.

Во втором тайме после подачи со штрафного Мальдонадо нанес удар из вратарской, но защитники Тороп и Мойзес заблокировали его. На 72-й минуте защитник ЦСКА Мойзес получил травму и был заменен на Козлова.

После этой ничьей ЦСКА с 45 очками занимает 5-е место, «Рубин» с 33 очками расположился на 7-м.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал ЦСКА слабаками.