В ЦСКА признались, что команда переживает сложный период

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча с казанским «Рубином» признался, что команда переживает тяжелый период. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Сегодня видел команду, которая хочет завершить сезон хорошо, она хочет бороться за что‑то в лиге и в Кубке. Это тоже является важным моментом помимо игры на ноль. Но кризис… мне не нравится слово «кризис». У нас сложный период времени. В конце концов, это мой первый год в России. Я вижу, что в России очки тяжело даются всем. У нас большая проблема, это так и есть, но мы решим эту проблему», — сказал Челестини.

Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В первом тайме желтые карточки получили защитник «Рубина» Вуячич и полузащитник ЦСКА Лобов. На 31-й минуте арбитр зафиксировал фол в атаке у Даку. Единственный удар в створ нанес Сиве на 8-й минуте, но вратарь ЦСКА Тороп его отразил.

Во втором тайме после подачи со штрафного Мальдонадо нанес удар из вратарской, но защитники Тороп и Мойзес заблокировали его. На 72-й минуте защитник ЦСКА Мойзес получил травму и был заменен на Козлова.

После этой ничьей ЦСКА с 45 очками занимает 5-е место, «Рубин» с 33 очками расположился на 7-м.

Ранее ЦСКА и «Спартак» потеряли шансы на чемпионство в РПЛ.