«Наслаждался каждой минутой»: глава UFC о стрельбе на ужине с Трампом

Глава UFC Уайт о стрельбе на ужине с Трампом: я наслаждался каждой минутой

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на стрельбу во время ужина с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что наслаждался каждой минутой. Его слова передает аккаунт Happy Punch в соцсетях.

«Стало шумно. Столы начали переворачивать, вбежали парни с пистолетами и закричали: «Ложись!» Я не стал этого делать. Это было очень круто. Я буквально наслаждался каждой минутой, и это был совершенно сумасшедший опыт», — сказал Уайт.

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп.

Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. При этом в 1981 году в этом же отеле Washington Hilton покушались на президента Рональда Рейгана.

Ранее Трамп опубликовал видео покушения в отеле Hilton.