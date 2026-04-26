Трамп опубликовал видео покушения в отеле Hilton

Трамп опубликовал видео инцидента со стрельбой на мероприятии с его участием

Президент США Дональд Трамп выложил видео стрельбы на мероприятии с его участием, а также фото задержанного. Кадры появились в соцсети Truth Social американского лидера.

На них видно, как неизвестный быстро пробегает между силовиками, а через несколько секунд они направляют в его сторону оружие и бегут вслед за ним. На фотографиях запечатлен мужчина с голым торсом, лежащий лицом в пол, его окружают правоохранители.

Вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) во время торжественного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в вашингтонском отеле Hilton произошла стрельба, которую расценивают как новое покушение на Дональда Трампа. В момент инцидента президент находился в зале вместе с первой леди и ключевыми членами кабинета, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.

Агенты Секретной службы оперативно отреагировали на выстрелы, которые послышались в здании. Они закрыли Трампа собой и немедленно эвакуировали его. Президент не пострадал.

Позже сам Трамп сообщил о задержании стрелявшего. Сотрудники Секретной службы, по его словам, «действовали быстро и смело».

