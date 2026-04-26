Российский тренер заявил, что Дзюба принес бы пользу «Спартаку»

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба принес бы пользу московскому «Спартаку», передает RT.

«Если Дзюба вернётся, он гарантированно принесёт пользу. Он будет на 100% отдавать все силы каждую проведенную на поле минуту. Во-вторых, станет лидером коллектива. Такой личности, как Артем, сильно не хватает в раздевалке «Спартака», — сказал Непомнящий.

Дзюба является воспитанником «Спартака». Вместе с командой он трижды становился серебряным призером Российской премьер-лиги.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона».