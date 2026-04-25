Олимпийский чемпион из России завоевал золото чемпионата Европы впервые за шесть лет

Садулаев завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе впервые с 2020 года

Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов.

В финальном поединке Садулаев одержал победу над представителем Словакии Батырбеком Цакуловым.

Эта победа стала для 29-летнего Садулаева первой на европейском первенстве с 2020 года. Он является шестикратным чемпионом Европы. Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Ахмед Магамаев (Болгария) и Гиви Мачарашвили (Грузия).

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020) и шестикратным чемпионом мира. Он подписал контракт с с Real American Freestyle (RAF) — американской организацией, которая проводит профессиональные турниры по вольной борьбе.

31 октября 2024 года Садулаев выиграл золотую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, который проходит в албанской Тиране. В финальной схватке в весовой категории до 92 кг он одержал победу над грузином Мириани Майсурадзе со счетом 6:0. Это золото стало для Садулаева шестым на чемпионатах мира в карьере. Также россиянин четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.

Ранее российский борец Ахмед Усманов стал трехкратным чемпионом Европы.