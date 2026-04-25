Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Олимпийский чемпион из России завоевал золото чемпионата Европы впервые за шесть лет

Садулаев завоевал золото чемпионата Европы по вольной борьбе впервые с 2020 года
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов.

В финальном поединке Садулаев одержал победу над представителем Словакии Батырбеком Цакуловым.

Эта победа стала для 29-летнего Садулаева первой на европейском первенстве с 2020 года. Он является шестикратным чемпионом Европы. Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Ахмед Магамаев (Болгария) и Гиви Мачарашвили (Грузия).

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020) и шестикратным чемпионом мира. Он подписал контракт с с Real American Freestyle (RAF) — американской организацией, которая проводит профессиональные турниры по вольной борьбе.

31 октября 2024 года Садулаев выиграл золотую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, который проходит в албанской Тиране. В финальной схватке в весовой категории до 92 кг он одержал победу над грузином Мириани Майсурадзе со счетом 6:0. Это золото стало для Садулаева шестым на чемпионатах мира в карьере. Также россиянин четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.

Ранее российский борец Ахмед Усманов стал трехкратным чемпионом Европы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!