«ПСЖ» с Сафоновым одержал разгромную победу в матче Лиги 1

Парижский «ПСЖ» разгромил «Анже» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Франции.

Встреча проходила в Анже и завершилась со счетом 3:0.

В составе парижан отличились Ли Кан Ин, Сенни Маюлу и Лукас Беральдо. Нападающий Гонсалу Рамуш был удален с поля за вторую желтую карточку.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, начавший матч в стартовом составе, сохранил свои ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне это 11-й «сухой» матч Сафонова. Всего он провел 22 встречи.

После этой победы «ПСЖ» набрал 69 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» с 34 баллами занимает 13-е место.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее жена Сафонова вступилась за него.