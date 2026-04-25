Захарова показала трюк с мячом на чемпионате России по баскетболу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на всероссийском чемпионате по баскетболу раскрутила мяч на пальце, присоединившись к фристайлерам, передает РИА Новости.

Чемпионат проходит в рамках «Матча звезд» школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ», где встретились любители баскетбола, профессиональные спортсмены и общественные деятели. После завершения игры на паркет вышли фристайлеры, которые показывали трюки с мячами. К ним присоединилась Захарова, подхватив мяч и прокрутив его на указательном пальце.

В этот же день на турнире определили победителей школьного первенства. Среди девушек команда из Москвы обыграла сверстниц из Орловской области со счетом 81:74. У юношей сильнее оказались баскетболисты Курской области, которые одержали победу над командой из Псковской области со счетом 79:70.

23 апреля ФИБА сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных по баскетболу 3х3, допустив сборную России U-21 до турнира 3×3 Nations League. При этом Центральный совет ФИБА сохранил текущий статус российских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу, который состоится в 2026 году. Соревнования пройдут летом 2026 года в Китае и Малайзии.

Ранее Латвия в знак протеста против возвращения России покинула состав комиссии ФИБА.