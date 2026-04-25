Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Захарова показала трюк с мячом на чемпионате России по баскетболу

Федерация Баскетбола ДНР/VK

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на всероссийском чемпионате по баскетболу раскрутила мяч на пальце, присоединившись к фристайлерам, передает РИА Новости.

Чемпионат проходит в рамках «Матча звезд» школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ», где встретились любители баскетбола, профессиональные спортсмены и общественные деятели. После завершения игры на паркет вышли фристайлеры, которые показывали трюки с мячами. К ним присоединилась Захарова, подхватив мяч и прокрутив его на указательном пальце.

В этот же день на турнире определили победителей школьного первенства. Среди девушек команда из Москвы обыграла сверстниц из Орловской области со счетом 81:74. У юношей сильнее оказались баскетболисты Курской области, которые одержали победу над командой из Псковской области со счетом 79:70.

23 апреля ФИБА сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных по баскетболу 3х3, допустив сборную России U-21 до турнира 3×3 Nations League. При этом Центральный совет ФИБА сохранил текущий статус российских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу, который состоится в 2026 году. Соревнования пройдут летом 2026 года в Китае и Малайзии.

Ранее Латвия в знак протеста против возвращения России покинула состав комиссии ФИБА.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
