Сборная России разгромила Канаду и вышла в финал Кубка мира

Российские ватерполистки выиграли команду Канады и вышли в финал Кубка мира

Женская сборная России по водному поло одержала победу над национальной командой Канады в матче второго дивизиона Кубка мира на Мальте и вышла в финал турнира.

Встреча в полуфинале завершилась со счетом 24:6. В финале, который состоится 26 апреля, россиянки сыграют с победительницей матча между сборными Китая и Хорватии.

Благодаря выходу в финал второго дивизиона россиянки гарантировали себе участие в финальном этапе Кубка мира 2026 года. Он пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля.

Кубок мира стал для российских ватерполистов первым за несколько лет крупным стартом под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В соревнованиях участвуют 24 сборные, 16 лучших команд выйдут в плей-офф. Соревнования на Мальте продлятся до 26 апреля.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее сборная России разгромила команду Бразилии и вышла в полуфинал Кубка мира.