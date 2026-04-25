Дебютный гол Чалова принес «Кайсериспору» победу в матче Суперлиги

«Кайсериспор» переиграл «Ризеспор» в матче 31-го тура турецкой Суперлиги благодаря дебютному голу российского нападающего Федора Чалова.

Матч прошел на домашней арене «Кайсериспора» и завершился со счетом 2:0.

На 79-й минуте Чалов открыл счет. До этого россиянин провел 11 матчей, не отличаясь результативными действиями. На 89-й минуте Чалов отдал голевую передачу Ласло Бенешу, который удвоил преимущество хозяев.

4 февраля нападающий перешел в турецкий «Кайсериспор» из греческого ПАОКа на правах аренды. Контракт действует до лета 2026 года, в то время как контракт с ПАОКом рассчитан до июня 2027 года.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. С того момента Чалов провел 64 матча во всех турнирах и забил восемь мячей. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.

13 ноября в СМИ появилась информация, что ЦСКА хочет вернуть футболиста. ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. Однако в итоге возвращения не произошло.

Ранее Чалов заявил, что готов к новому вызову после перехода в «Кайсериспор».