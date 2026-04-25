Главу судейской комиссии в Италии подозревают в давлении на арбитров VAR

В Италии возбудили дело в отношении главы судейской комиссии федерации футбола
Прокуратура Милана возбудила уголовное дело в отношении председателя судейской комиссии Итальянской федерации футбола (FIGC) Джанлуки Рокки. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Рокки подозревают в «спортивном мошенничестве» и оказании давления на видеоассистентов рефери.

Поводом для следственных действий стал эпизод из матча чемпионата Италии между «Удинезе» и «Пармой» в марте 2025 года. В распоряжении прокуроров оказалась запись из комнаты видеопомощников арбитра. На видео запечатлено, как судья VAR оборачивается к стеклянной перегородке, за которой кто-то находится, и советуется с неизвестным собеседником. После этого судья назначил спорный пенальти.

Свидетель утверждает, что именно Рокки стоял за перегородкой и давал указания видеоассистенту. Сам функционер все обвинения отрицает.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в РФС заявили, что у главы Украинской ассоциации футбола нет влияния в ФИФА.

 
